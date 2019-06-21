Роскомнадзор поучаствовал в нецензурном флешмобе в Twitter

Роскомнадзор присоединился в Twitter к флешмобу «Вам что, серьезно так сложно?!», в официальном аккаунте ведомства появилось негодующее обращение к СМИ, которые не могут правильно маскировать нецензурную брань.

Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.

«Вам что, серьезно так сложно использовать правильную маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света? Нет, б...ь, нет! Тогда почему вы неправильно маркируете? Еще и глаза закатывают, да пошли вы н...й!», - говорится в сообщении.

К флешмобу присоединились десятки различных коммерческих компаний, включая официальные аккаунты «Сбербанка», компании MSI и нескольких СМИ.

ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО КУПИТЬ НОУТБУК????? У ВАС ПОЧКА ОДНА ЧТО ЛИ???? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, слово из войс-чата ксго, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, еще одно, ВЫ ИХ НЕ ПОКУПАЕТЕ?????!!!! ЕЩЕ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ДАВАЙТЕ МЫ ВАМ СКИДКУ СДЕЛАЕМ И МЫШКУ В ПОДАРОК!!! — MSI Russia (@MSIRussia) 19 июня 2019 г.

ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ОФОРМИТЬ КАРТУ СБЕРА????? У ВАС РУКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТВАЛЯТСЯ???? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, О БОЖЕ, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, КРАЙНЕ ОБЕСКУРАЖЕНО, ВЫ НЕ ОФОРМЛЯЕТЕ ЕЕ???!! ВОТ ВАМ ПРИЛОЖЕНИЕ, ГДЕ МОЖНО ЭТО СДЕЛАТЬ!!! — Сбербанк (@sberbank) 20 июня 2019 г.

Суть флешмоба состоит в том, чтобы с помощью шаблона «Вам что, серьезно так сложно взять листовочку?!» рассказать о наболевших проблемах. Среди обязательных условий – весь текст должен быть написан заглавными буквами, а описываемая проблема должна относиться к владельцу аккаунта.