Вице-премьер предложил устраивать кибер-атаки на смартфоны чиновников

Вице-премьер Максим Акимов на Международном конгрессе по кибербезопасности предложил в шутку проводить атаки на персональные устройства чиновников, чтобы показать, насколько они уязвимы.

«Наверное, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать, чтобы они понимали степень своей собственной уязвимости, может быть, стоит за это специально заплатить», – приводит слова Акимова РИА «Новости».

Он также отметил, что многие руководители не подозревают, насколько серьезны угрозы от кибератак и не осознают важность обеспечения кибербезопасности в госструктурах.

«Ключевая вещь – это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к этой повестке (цифровой) и обучению людей, тогда есть шанс. Но я бы сказал, что 95% руководителей не мыслят это центральным фокусом своей ежедневной работы – это во многом отдано на откуп специалистам», – заключил Акимов.