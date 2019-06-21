В Киевском аэропорту задержали кричавших «ДНР, вперед» иностранцев

В Украину не пустили двух молодых ирландцев, которые при посадке в аэропорту Киева кричали «ДНР, вперед!», сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Иностранцев задержали в аэропорту «Борисполь», сразу после посадки самолета. Выяснилось, что в салоне авиалайнера 21-летний и 22-летний юноши кричали «ДНР, вперед», говорится на сайте ведомства.

«Во время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью... К тому же во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты, выкрикивали слова «ДНР, вперед», – говорится в сообщении.

В багаже ирландцев пограничники обнаружили национальную символику России и георгиевские ленты. Также отмечается, что у иностранцев отсутствовали билеты на обратный рейс.

«Граждан Ирландии через государственную границу не пропустили, проставили запрет въезда в Украину сроком на три года», – добавили в ведомстве.

На Украине запрещены георгиевские ленточки, поскольку считаются «пророссийской символикой». В украинском административном кодексе есть статья, карающая за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской ленты), в порядке запрета «тоталитарной символики».