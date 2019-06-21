Медведев раскритиковал ряд стран за отказ от сотрудничества в кибербезопасности

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам, подчеркнув, что Москва готова делиться опытом и знаниями в этой сфере с другими странами.

Выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности премьер привел мнение некоторых других стран о низком доверии в отношении России, по этой причине эти государства не хотят взаимодействовать с Москвой в сфере безопасности.

«Это странная, если не сказать опасная, позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений к состоянию, которое, может быть, было в конце 19 века», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он подчеркнул необходимость «вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности, тем более, что преступления, которые совершаются при помощи интернета, не имеют никаких границ». «Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам», – сказал российский премьер.

Председатель правительства отметил, что Россия «готова к сотрудничеству, готова делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности и выступает за справедливый, равноправный миропорядок в цифровой сфере».

В то же время, по словам премьера, проблему киберугроз усилиями одних властей не решить. «К этому процессу должны подключиться все, в том числе и, конечно, представители бизнеса», – сказал он.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия занимается обеспечением безопасности своей энергосистемы против кибератак.

15 июня газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Он потребовал от издания раскрыть источник данных.

В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что если встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится, то в беседе может быть затронута тема кибератак.