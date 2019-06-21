Иосиф Пригожин стал мушкетером

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступил в основанное в 1951 году Общество мушкетеров Арманьяка.

«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма – и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдет со мной многие годы спустя. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры», – написал продюсер в Instagram

В комментарии «Ридусу» Пригожин рассказал, что причины, по которым он был удостоен почетного звания, для него остались до конца не ясными, и намекнул, что его порекомендовал кто-то из российских членов общества.

«Для меня это приглашение было полной неожиданностью, но я не стал отказываться. Это большая честь. Во-первых, мушкетеры – это люди с достоинством, с настоящим мужским характером, с силой духа. Во-вторых, в детстве я читал Дюма, смотрел фильмы по его мотивам, и теперь оказываюсь посвящен во все это. Я просто не мог отказаться», – сообщил Пригожин.

Продюсер рассказал также, что привлекает его в образе мушкетера. «Мне всегда нравился их девиз «Один за всех и все за одного!». Я люблю командную игру. Это совсем не похоже на то, что можно наблюдать в шоу-бизнесе – там, скорее, отношения по принципу «Лебедь, рак и щука», – добавил Пригожин.

Общество мушкетеров Арманьяка основано в 1951 году потомком семьи графа д’Артаньяна, маркизом Пьером де Монтескью, который решил привлечь внимание к родине Д’Артаньяна и арманьяка, занявшись информационной и культурной поддержкой традиций мушкетерства. Кроме Пригожина в обществе мушкетеров состоят Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский.

На церемонии посвящения Пригожина в мушкетеры присутствовали посол Франции в России Сильви Берман и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.