Путин выразил соболезнование властям Индии в связи с гибелью детей

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с ДТП, в котором погибли дети.

На сайте Кремля опубликован текст телеграммы, где российский лидер приносит глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в штате Химачал-Прадеш.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отметил Путин.

Накануне стало известно, что гималайском индийском штате в районе Куллу автобус, в котором находилось по меньшей мере 73 пассажира, сорвался в ущелье. Среди жертв аварии были школьники и учащиеся колледжей. Число жертв ДТП возросло до 43 человек, еще 30 пострадали.

Отмечается, что транспортное средство было сильно перегружено: автобус рассчитан только на 42 пассажира. Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.