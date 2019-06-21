Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 25 копеек – до 63,14 рубля, курс евро поднялся на 28 копеек – до 71,31 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 64,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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