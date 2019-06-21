Выяснилось, о чем спорят семейные пары в отпуске

Эксперты выяснили, что супруги чаще всего в отпуске спорят о том, куда пойти, сколько денег потратить и какие фото разместить в соцсетях.

Наибольшим поводом для ссор в отпуске все же становится работа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Travel and Leisure.

Специалисты провели опрос среди 1070 человек, и больше половины респондентов (54%) ответили, что у них возникали конфликты со вторыми половинками из-за того, что те слишком много времени уделяли служебным делам во время отпуска.

Также стало известно, что почти половина опрошенных заходили в рабочие программы по несколько раз в день. При этом никто не смог отключиться от работы на 100%.

Эксперты установили, что более 95% участников опроса планируют взять отпуск продолжительностью не менее семи дней. При этом две трети признались, что очень часто им приходится сокращать выходные из-за служебных обязательств.

Почти половина (47%) вынуждены отвлекаться на работу во время отпуска из-за срочных дел. Только 19% признались, что не могут прожить без работы, потому что она им очень нравится.