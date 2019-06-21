Разъяснилась ситуация с жаловавшимся Путину на тарифы за вывоз мусора омичом

Житель Омской области Роман Дмитриев, который в ходе прямой линии пожаловался президенту Владимиру Путину на рост тарифов на вывоз мусора, по ошибке переплачивал не той организации, сообщили в компании «Магнит», являющейся региональным оператором в Омской области.

Дмитриев, проживающий в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется: до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей, передает РИА «Новости».

Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на данную жалобу. Следственный комитет начал проверку.

В официальном ответе компании указывается, что «по предварительной информации, мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу», и в данный момент «вопросом занимаются экономисты регоператора».

В компании также прокомментировали видео, на котором Дмитриев продемонстрировал незаконную свалку: «В настоящее время по адресу, указанному омичом царит идеальный порядок и, по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало».

Напомним, в ходе прямой линии Путин заявил о необходимости проверки уровня тарифов на вывоз мусора.

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