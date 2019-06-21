Синоптики обещали москвичам жару

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Температура в Москве и Подмосковье 21 июня достигнет 31 градуса, днем ожидается южный ветер до 9 м/с, передает ТАСС.

Ночью в Москве температура опустится до 17–19 градусов, в Подмосковье – 14–19, ветер юго-западный 5–10 м/с.

По данным Гидрометцентра, уровень пожароопасности в Шатурском и Павлово-Посадском районах достиг самого высокого V класса.