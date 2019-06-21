Толстая предложила построить в Сибири копию Петербурга для китайцев

Писательница Татьяна Толстая пожаловалась на китайцев, из-за которых, по ее словам, не смогла купить билет в Санкт-Петербург.

По ее словам, все билеты на «Сапсан», не считая билетов первого класса, «раскупили китайцы».

Как заявила Толстая в Facebook, «пишут, что китайский туризм как минимум неприбылен для России» – «налогов как от козла молока, а амортизация за наш счет». Особенно ее «ужасает порча эрмитажного паркета», ведь «табун китайцев разрушит и каменный мост».

Толстая не понимает, «зачем китайцам ехать за тридевять верст, чтобы поесть китайской еды» и «зачем китайцам Эрмитаж».

Она предложила «где-то в Сибири, или где климат похуже, выстроить копию Петербурга» (или «даже нескольких Петербургов») с Эрмитажем, причем «громоздкое здание» можно «целиком не воспроизводить».

Как отметила сама Толстая, в ответ на ее заявление «люди разделились на две неравные группы»: тех, кто «в реальности столкнулся с китайскими хамами», и тех, кто «выступает за различные химеры – либертэ, эгалитэ, фратернитэ».