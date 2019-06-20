В Литве за шпионаж в пользу России осуждены два человека

Суд в Литве признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России, назначив им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.

«Суд констатировал, что упомянутые лица совершили преступление в группе сообщников, распределили роли: один непосредственно собирал информацию, а другой был посредником. Группа действовала около пяти лет», – сообщил представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Один из задержанных работал на авиационной базе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.

Согласно материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки на авиабазе ВВС Литвы были сделаны фотографии служебных документов, схем помещений, планов и объектов военного аэропорта, распоряжений командования и других закрытых, но не засекреченных документов.

«Осуществляя поручения зарубежной разведывательной организации, осужденные представляли отчеты в письменной форме. В целом было выявлено более 35 случаев передачи информации, указанного характера», – заявил прокурор департамента расследования преступлений и коррупции генпрокуратуры, отметив, что передача информации осуществлялась в России или других странах и за денежное вознаграждение.

Оба обвиняемых были задержаны 11 декабря 2017 года, свою вину они признали.

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