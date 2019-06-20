Эрдоган назвал завершенным делом контракт о поставках С-400

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что контракт по закупке российских С-400 – завершенное дело, поставки ожидаются в ближайшее время, сказал глава государства.

«Как я и говорил ранее, тема с С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары носят «долгосрочный характер».

Напомним, США до последнего надеются убедить Турцию отказаться от С-400. Вашингтон даже готов обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса.

В случае, если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США.

В июне Пентагон также поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 завершенным делом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.