Бастрыкин поручил проверить инфраструктуру Красноярска после обращения к Путину

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нарушениям прав жителей Красноярска.

Жительница обратилась на прямую линию с президентом Владимиром Путиным и сообщила, что в микрорайоне Солнечном живут молодые семьи, но при этом отсутствует инфраструктура: не хватает школ, детских садов и скверов. Она добавила, что парковую зону района пытаются застроить коммерческие компании.

«Нет ни единой зеленой зоны, ни единого парка. Нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме», – сказала жительница района Ксения Бессонов

В этот же момент к связи подключился и губернатор Красноярского края Александр Усс. Прежде чем задать вопрос губернатору, девушке ответил президент.

«[Губернатор Александр Усс] должен сказать, как это будет сделано. А сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это ни было. Но я хотел бы сказать. Проблема не возникла в связи с изменениями в области жилищного строительства. И до сегодняшнего времени она в целом должна была бы решаться. Ваш пример, видимо, говорит об обратном», – сказал Путин.

«В рамках проверки следователи тщательно изучат обстоятельства нарушения прав граждан и дадут правовую оценку должностным лицам, допустившим нарушения», – говорится в сообщении на сайте СК.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, в ходе нее глава государства отвечает на вопросы россиян.