Очищена показанная в ходе прямой линии свалка под Ростовом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что свалка в селе Покровское, фотография которой была продемонстрирована на прямой линии с президентом России, уже очищена.

В ходе прямой линии президенту показали фотографии гор мусора из разных точек России, включая свалку из села Покровское Ростовской области, передает РИА «Новости».

«Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня», – сказал Голубев.

Ранее президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос блогера, пообещал, что лично будет контролировать реализацию «мусорной реформы» в стране.

Путин добавил, что результаты реализации мусорной реформы должны быть видны сразу, это «не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет».