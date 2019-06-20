Умер экс-посол СССР в Великобритании

Бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин скончался на 98-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел России.

«Министерство иностранных дел с прискорбием сообщает, что 19 июня на 98-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Леонид Замятин был постоянным представителем СССР при МАГАТЭ в 1959-1960 годах, в 1978-1986 годах руководил отделом информации ЦК КПСС. С 1986-го по 1991 год был послом СССР в Великобритании. Лауреат Ленинской премии.