Южная Корея заявила о нарушении границ российскими Ту-95

Южная Корея подняла военную авиацию для перехвата двух российских военных самолетов, которые якобы вошли в ее пространство противовоздушной обороны, утверждает корейское агентство Yonhap News со ссылкой на военный источник.

Агентство утверждает, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 якобы вошли в опознавательную зону ПВО, передает ТАСС.

По этим сведениям, инцидент произошел 20 июня в 03.37 по местному времени (19 июня, 21.37 по мск). Самолеты, по утверждению южнокорейской стороны, находились в этом пространстве 29 минут.

Южнокорейские военные требуют заранее сообщать о намерении войти в зону опознания ПВО и назвать цель полета, однако в этом случае российские пилоты связались с ними только после вылета корейских истребителей, утверждает агентство.

Согласно этим данным, на перехват направились истребители, включая F-15K, других мер Южная Корея не предпринимала.

Ранее в четверг министерство обороны Японии заявило, что российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море. На перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС.

В Минобороны ответили, что российские Ту-95 соблюдали международные правила и не нарушали границ других государств.