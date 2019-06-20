Нарышкин предупредил о недопустимости попыток обвинить СССР в начале Второй мировой

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что недопустимо перекладывать ответственность на СССР за развязывание Второй мировой войны с Германией.

«Перекладывать общую ответственность на советское правительство, за неделю до начала войны заключившее договор о ненападении с [Адольфом] Гитлером, просто недопустимо. Безусловно, пытаясь выстроить антифашистскую коалицию, Советский Союз попросту исчерпал имеющиеся у него политико-дипломатические ресурсы для обеспечения собственной безопасности. Фактическое отсутствие союзников в Европе не оставило советскому руководству другого выхода», – цитирует Нарышкина ТАСС.

Глава РИО отметил, что в год 80-летия с начала войны нужно осознать, что попытки государств единолично решать судьбу мира «должны сразу же трескаться».

«В этом году исполняется 80 лет с момента начала Второй мировой войны. Совокупность обстоятельств, приведших мир к самой страшной трагедии в истории человечества, заслуживает глубокого и объективного анализа. Я убежден, что стремление единогласно править миром и навязывать свои правила должно на самых ранних этапах встречать организованное противодействие всех конструктивных сил. В этом, на мой взгляд, состоит самый главный урок сложнейшей международной политики предвоенных лет», – заявил Нарышкин.

По его словам, вопрос хронологии Второй мировой вызывает неоднозначное отношение со стороны историков из Китая. Нарышкин предложил создать совместное учебное пособие по этим событиям.

«Заслуживает внимания и вопрос о хронологических рамках Второй мировой войны. Известно, что она завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Мы слышим доводы наших китайских коллег, которые предлагают предметно рассмотреть начальный этап этого глобального конфликта, приходящийся на вторую половину 1930-х годов. Дело в том, что к 1 сентября 1939 года потери китайского народа уже исчислялись миллионами. В сентябре на Восточном экономическом форуме состоится российско-китайская конференция историков, на которой может быть поднят этот вопрос, и я полагаю, что стоит подумать о создании совместного учебного пособия по истории этого сложного периода», – заключил Нарышкин.