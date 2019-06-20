Названы траты родителей на выпускной

Около четверти российских родителей (24%) потратят на выпускные для своих детей порядка 15 тыс. рублей, говорится в исследовании «Дети Mail.ru».

Большая часть выпускных у российских школьников пройдет после экзаменов, в конце июня в 2019 году выпускаются свыше 650 тыс. учеников.

Подавляющее большинство (76%) учеников отметят выпускной вне школы, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. 53% будут отмечать в ресторанах, 13% уедут за город, 10% посетят общегородские мероприятия. Остальные выпускники будут кататься на теплоходах (10%), лимузинах (3%) и пойдут в ночной клуб (6%) или отправятся на выездную экскурсию (5%).

«Для многих родителей праздник обойдется в круглую сумму – четверть семей (24%) потратит на школьный выпускной более 15 тыс. рублей. От 7 до 15 тыс. рублей – бюджет еще 29% опрошенных. Менее 7 тыс. рублей заплатят 30% родителей. В обязательные расходы в этом году вошли банкет, наряд для выпускника, подарки школе и учителям», – отмечается в исследовании.

Средний банкет обойдется родителям в сумму от 1 до 3 тыс. рублей (32%) и от 3 до 7 тыс. рублей (29%). Костюм или платье для выпускного будет стоить от 3 до 7 тыс. рублей (32%), от 7 тыс. и больше за него заплатят 33%. На подарки учителям 45% родителей собираются потратить от 500 до 3 тыс. рублей, 15% – от 3 до 7 тыс. рублей.

«Более половины респондентов (62%) считают большими такие расходы на выпускные, и только для 37% бюджет приемлем. При этом 57% отметили, что многих трат можно было бы избежать», – отмечается в тексте.

Исследование было проведено с 6 по 13 июня среди 7 тыс. родителей выпускников.