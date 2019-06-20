Бойко назвал цель своего визита в Россию

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко рассказал: он приезжал в Россию, чтобы решить вопрос о снижении коммунальных тарифов для населения Украины.

Бойко отметил, что вместе со своим соратником Виктором Медведчуком дважды проводил переговоры в Москве, чтобы найти возможность снизить тарифы. Если это произойдет, жителям Украины сразу станет легче, передает «112 Украина».

«Снижение тарифов в два раза – это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией. (Нужно) убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», – сказал Бойко.

По его словам, украинские власти «преступно» завышают тарифы на российский газ.

Ранее Украина предложила новый способ закупки российского газа – создать частную компанию для закупки газа.

Напомним, в марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД