Бойко назвал цель своего визита в Россию

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа

Дональд Трамп во время выступления в ОрландоФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении на второй президентский срок. И хотя его намерение переизбраться не было тайной, начало предвыборной кампании позволяет Трампу перейти в контратаку на «вашингтонское болото», объявив его главной угрозой для страны. Победа Трампа в 2020 году практически неминуема. А как она скажется на отношениях наших стран? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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            Бойко назвал цель своего визита в Россию

            20 июня 2019, 08:33

            Текст: Евгения Шестак

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            Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко рассказал: он приезжал в Россию, чтобы решить вопрос о снижении коммунальных тарифов для населения Украины.

            Бойко отметил, что вместе со своим соратником Виктором Медведчуком дважды проводил переговоры в Москве, чтобы найти возможность снизить тарифы. Если это произойдет, жителям Украины сразу станет легче, передает «112 Украина».

            «Снижение тарифов в два раза – это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией. (Нужно) убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», – сказал Бойко.

            По его словам, украинские власти «преступно» завышают тарифы на российский газ.

            Ранее Украина предложила новый способ закупки российского газа – создать частную компанию для закупки газа.

            Напомним, в марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.

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