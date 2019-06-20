Синоптики обещали москвичам жару

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Жара до 30 градусов сохранится в Московском регионе в четверг, ветер переменных направлений 2–7 м/с, передает ТАСС.

В ночь на 21 июня температура воздуха в Москве опустится до 15 градусов, в Подмосковье – до 12 градусов тепла.

Атмосферное давление – 750 мм ртутного столба.