Трамп уверился в своем праве сместить главу ФРС

Глава американского государства Дональд Трамп считает, что у него есть полномочия для снятия руководителя ФРС США Джерома Пауэлла с должности, сообщают информационные агентства.

Источники Bloomberg сообщают, что Трамп пока не планирует снимать Пауэлла с поста председателя совета управляющих ФРС, передает РИА «Новости».

Пауэлл заявлял, что не собирается уходить в отставку и что у Трампа нет полномочий для снятия его с должности.