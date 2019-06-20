Соперника Бориса Джонсона на выборах собрались «унизить»

Британские парламентарии-консерваторы, которые поддерживают кандидатуру экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на пост премьера страны, решили «унизить» его соперника – министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува.

Гоува хотят не просто победить, а именно «унизить». Сторонники Джонсона обижены на министра окружающей среды за то, что три года назад он перешел дорогу Джонсону в борьбе за премьерство, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Планируется «одолжить» голоса главе МВД Саджиду Джавиду, чтобы в следующий тур выборов премьера прошел он, а не Гоув.

Кроме того, сторонники Джонсона считают, что в финальном этапе Гоува победить будет труднее, чем нынешнего главу британского МИДа Джереми Ханта.

Джонсон официально не одобрял «тактическое» голосование, но его сторонники признались, что применяли такой ход, причем из гонки стараются удалить евроскептиков.

Напомним, является лидером в борьбе за пост британского премьера.