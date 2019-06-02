Названы сроки выплаты материальной помощи пострадавшим от взрыва в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что материальная помощь пострадавшим от взрыва на заводе ГосНИИ «Кристал» в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах, начнет выделяться с понедельника.

«С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь. Из бюджета региона будет направлено по 100 тыс. рублей, из муниципального бюджета – по 50 тыс. рублей», – передает его слова пресс-служба губернатора и правительства региона.

3 июня деньги уже будут переведены на счета людей.

Сейчас в стационаре остаются 16 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, близком к среднему, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Всего пострадали 89 человек.