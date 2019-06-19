В России собрались ужесточить наказание за фальсификацию доказательств

В Госдуме пройдут консультации с силовиками по вопросам применения статей об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. После этого могут заняться ужесточением ответственности за фальсификацию доказательств, сообщил глава комитета по противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В течение ближайших дней проведем встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета (НАК). И детально обсудим с ними вопросы правоприменительной практики по данным статьям и необходимость внесения в них поправок», – передает его слова ТАСС.

Пискарев отметил, что обсуждаться, вероятно, будет усиление ответственности по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитеты нижней палаты проанализируют практику правоприменения статьи о фальсификации доказательств в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня, обвинив в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы относительно системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства можно сделать после этой истории.