Эксперты разъяснили слова Порошенко о признании Украиной Крыма российским

«Признание Крыма российским – самый очевидный вариант для Украины, который позволит как-то решить вопрос с Донбассом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Стоякин, комментируя заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новая власть Украины может признать Крым российским, используя это для завершения конфликта в Донбассе.

По словам директора украинского Центра политического маркетинга Василия Стоякина, украинским правительством действительно рассматривались самые разные варианты решения вопроса Крыма, «вплоть до привлечения марсианской помощи».

«Я не исключаю, что такой вариант обдумывался, потому что он самый очевидный. Ведь Россия не станет обсуждать вопрос Крыма. Соответственно, если Украина перестанет его поднимать – можно будет как-то решить вопрос с Донбассом», – говорит политолог.

«Но проблема заключается еще в том, что с точки зрения России Донбасс является внутренней проблемой Украины и в соответствии с Минскими соглашениями Донбасс является частью Украины. Потому менять нечего и не на что. И по этой причине такой вариант не приобрел популярности и не обсуждается даже в кругу самых пророссийски настроенных политиков Украины», – заключил Стоякин.

Однако, по словам эксперта, главный смысл слов Порошенко по теме Крыма заключается в низкой популярности экс-президента.

«Дело в том, что рейтинг партии Порошенко «Европейская солидарность» упал с 8% до 5%. И Петр Алексеевич продолжает строить из себя главного оппонента Зеленского в вопросах патриотизма: якобы Зеленский может кому-то что-то продать, а он никому ничего никогда не продаст», – пояснил Стоякин.

«Но за последнее время даже сторонники Порошенко убедились в том, что Зеленский вообще ничем не отличается от Петра Алексеевича, кроме резкости суждений. Он такой же боевитый, точно так же ничего сдавать не собирается, в связи с чем у них возникает вопрос: а зачем им поддерживать Порошенко, который всем надоел, если есть Зеленский?» – продолжил собеседник.

По его мнению, теперь у Порошенко «есть жизненная необходимость обосновать свою нужность для нации, иначе он может просто не попасть в следующий состав Рады».

«Вот он и несет всякую ерунду», – добавил эксперт.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев тоже считает, что от Зеленского не стоит ждать признания Крыма российским, «так как он ничем не отличается от Порошенко».

«Порошенко сделал странное заявление. По моему мнению, Зеленский потихоньку превращается в клона Порошенко. Это касается и внешней, и внутренней политики», – заявил Мураев газете ВЗГЛЯД.

«Если раньше казалось, что Зеленский просто ведет в таком ключе избирательную кампанию, чтобы просто паразитировать на всех электоральных полях, то сейчас мне кажется, что внешнее управление Украиной продолжится, и он повторит путь Порошенко», – считает Мураев.

«Мысли те же, шаги те же, тезисы те же. И все ожидания, которые были связаны с окончанием боевых действий и народовластием просто развеиваются на глазах», – добавил собеседник.

По его словам, отличий между действующим и предыдущим президентом нет.

«Я не вижу разницы между Порошенко и Зеленским. Это касается и его приоритетов, и отношения к финансовым институтам, и отношения к соседним государствам. Все полностью идентично. Потому я не жду от него каких-либо шагов по признанию Крыма российским», – подытожил Мураев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешнее руководство Украины может признать Крым российским, чтобы решить конфликт в Донбассе.

Он также добавил, что не хочет давать публичных советов нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, но отметил, что ему следует иметь в виду «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России.

Ранее Зеленский заявил, что первый свой разговор с Путиным он начнет со слов «Донбасс и Крым – это Украина».