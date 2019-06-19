Порошенко: Украина может признать Крым российским

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новое руководство страны якобы может отказаться от претензий на Крым.

Порошенко в интервью «Главкому» отметил, что нынешнее руководство Украины может признать Крым российским, чтобы решить конфликт в Донбассе.

«Но сразу же перестанет быть властью. Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новой власти меня интересует гораздо меньше», – сказал политик.

Он также добавил, что не хочет давать публичных советов нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, но отметил, что ему следует иметь в виду «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России.

Ранее Зеленский заявил, что первый свой разговор с Путиным он начнет со слов «Донбасс и Крым – это Украина».