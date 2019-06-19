Инфляция третью неделю подряд сохранилась на нулевом уровне

За неделю с 11 по 17 июня инфляция в России осталась на нулевом уровне, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,4%, сообщил Росстат.

Нулевой уровень инфляции сохраняется в стране третью неделю подряд. До этого семь недель подряд держалась инфляция в 0,1%, передает РИА «Новости».

За неделю цены сильнее всего выросли на пшено (0,7%), на мороженую рыбу, сосиски, сардельки, рис, вермишель, чай и соль (0,2%). В то же время цены на куриные яйца опустились на 1,3%, на сахар-песок – на 0,8%, на баранину – на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 1,2%. Сильнее всего подешевела белокочанная капуста – на 13,5% - и помидоры – на 9,8%. Картофель подорожал на 4,6%, яблоки – на 1,5%.

Официальный прогноз по инфляции на 2019 год – 4,3%.