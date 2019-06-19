Школам могут разрешить собирать данные из соцсетей учеников и педагогов

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, по которому школам разрешат собирать информацию о страницах в соцсетях учеников, педагогов и родителей.

Приказом утверждается создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). Помимо описания целей и принципов функционирования платформы проект содержит «примерную ролевую модель данных» – цифровое портфолио для каждого из участников образовательного процесса, в котором планируется указывать имя и дату рождения, а также данные о страницах в социальных сетях, информацию о водительских правах и загранпаспортах, передает «Коммерсант».

ЦОС – это платформа для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и административно-управленческого персонала, разработанная в рамках национального проекта «Образование».

В Министерстве просвещения заявили, что разработка информационных систем и сервисов, входящих в состав платформы, будет реализовываться «по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством».

В проекте приказа представлены разработанные примеры портфолио – там кроме персональных данных «обучающийся», «учитель» и «родитель» должны будут указать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях.

Кроме того, в анкете «Обучающийся» нужно будет указать репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет». Цифровой профиль учителя будет содержать информацию о его квалификации, научных достижениях и нагрузке.

Также для профилей «Учитель» и «Родитель» предусмотрены поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

На просьбу объяснить цель предоставления этой информации в Министерстве просвещения ответили, что «такая консолидация данных позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде».

В ведомстве подчеркнули, что сбор и обработка данных будет осуществляться на добровольной основе с согласия участников образовательного процесса «в рамках действующего законодательства России о персональных данных».

По словам Нелли Томашевской, руководителя юридической фирмы «Томашевская и партнеры», несмотря на то, что законодательное регулирование сбора персональных данных в России «крайне запутанно», для разбора ситуации с данными родителей учеников будет достаточно общих норм законов «Об информации, информатизации и защите информации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О персональных данных».

Она отметила, что «обработка персональных данных не всегда может требовать согласия гражданина – в некоторых случаях она осуществляется напрямую на основании закона».

«Если мы говорим о данных родителей ученика, о СНИЛС и подобных документах – такие данные не требуются для самого образовательного процесса, и для их обработки нужно согласие», – добавила Томашевская.

По ее словам, чаще всего у родителей требуют зарегистрироваться на портале госуслуг для доступа к «Электронному дневнику», но «нужно знать, что доступ к государственным и муниципальным услугам (к которым относится и «Электронный дневник») осуществляется в заявительном порядке», то есть это право, а не обязанность родителя, и «любое принуждение здесь недопустимо».

Томашевская подчеркивает, что «ситуации, когда школа требует у учеников или родителей передать данные через общедоступные сети, например по WhatsApp или СМС», незаконны: «И персональные данные, и согласие на их обработку должны передаваться лично субъектом во избежание утечек и нарушения требований к обработке данных».

Исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян заявила, что данные в соцсетях – это «специальный случай сбора персональных данных».

Эксперт отмечает, что школа не является учреждением, которое имеет право собирать информацию про социальные сети, накапливать ее без согласия.

Однако согласие могут дать законные представители ребенка, но «другое дело, насколько это согласие добровольное»: «Если родителей вынуждают под угрозой проблем для ребенка, то, безусловно, это действие незаконное».

«Я лично, как родитель, категорически против любого сбора и хранения таких данных. Это покушение на персональное пространство ученика», – подчеркнула Авакян.

По словам юриста Романа Янковского, если школа собирает подобную информацию, то она может ее хранить только при условии соблюдения законодательства о персональных данных, объяснять, зачем она ее собирает, и не хранить ее неоправданно долго.

Соучредитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что родители при поступлении ребенка в школу уже дают согласие на обработку его персональных данных: «Единственный вариант, который, как мне известно, раньше касался вмешательства в частную жизнь учеников, – это хождения учителей по родительским домам: учителей обязывают ходить по домам и записывать сведения о детях. Вот по этому поводу бывают конфликты с учителями».

Эксперт указывает, что «гораздо хуже» обстоит ситуация с персональными данными учителей: «Самая главная информация об учителе – это информация о том, где и как он работал. Я говорю о той самой «черной метке», которая до сих пор существует в Москве, доступ к которой имеют все директора школ: это нарушение, связанное именно с персональными данными».

Ранее в Госдуме предложили огромные штрафы за нарушения с персональными данными.