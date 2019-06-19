Школам могут разрешить собирать данные из соцсетей учеников и педагогов

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

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Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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            Школам могут разрешить собирать данные из соцсетей учеников и педагогов

            19 июня 2019, 14:05

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Министерство просвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, по которому школам разрешат собирать информацию о страницах в соцсетях учеников, педагогов и родителей.

            Приказом утверждается создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). Помимо описания целей и принципов функционирования платформы проект содержит «примерную ролевую модель данных» – цифровое портфолио для каждого из участников образовательного процесса, в котором планируется указывать имя и дату рождения, а также данные о страницах в социальных сетях, информацию о водительских правах и загранпаспортах, передает «Коммерсант».

            ЦОС – это платформа для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и административно-управленческого персонала, разработанная в рамках национального проекта «Образование».

            В Министерстве просвещения заявили, что разработка информационных систем и сервисов, входящих в состав платформы, будет реализовываться «по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством».

            В проекте приказа представлены разработанные примеры портфолио – там кроме персональных данных «обучающийся», «учитель» и «родитель» должны будут указать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях.

            Кроме того, в анкете «Обучающийся» нужно будет указать репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет». Цифровой профиль учителя будет содержать информацию о его квалификации, научных достижениях и нагрузке.

            Также для профилей «Учитель» и «Родитель» предусмотрены поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

            На просьбу объяснить цель предоставления этой информации в Министерстве просвещения ответили, что «такая консолидация данных позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде».

            В ведомстве подчеркнули, что сбор и обработка данных будет осуществляться на добровольной основе с согласия участников образовательного процесса «в рамках действующего законодательства России о персональных данных».

            По словам Нелли Томашевской, руководителя юридической фирмы «Томашевская и партнеры», несмотря на то, что законодательное регулирование сбора персональных данных в России «крайне запутанно», для разбора ситуации с данными родителей учеников будет достаточно общих норм законов «Об информации, информатизации и защите информации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О персональных данных».

            Она отметила, что «обработка персональных данных не всегда может требовать согласия гражданина – в некоторых случаях она осуществляется напрямую на основании закона».

            «Если мы говорим о данных родителей ученика, о СНИЛС и подобных документах – такие данные не требуются для самого образовательного процесса, и для их обработки нужно согласие», – добавила Томашевская.

            По ее словам, чаще всего у родителей требуют зарегистрироваться на портале госуслуг для доступа к «Электронному дневнику», но «нужно знать, что доступ к государственным и муниципальным услугам (к которым относится и «Электронный дневник») осуществляется в заявительном порядке», то есть это право, а не обязанность родителя, и «любое принуждение здесь недопустимо».

            Томашевская подчеркивает, что «ситуации, когда школа требует у учеников или родителей передать данные через общедоступные сети, например по WhatsApp или СМС», незаконны: «И персональные данные, и согласие на их обработку должны передаваться лично субъектом во избежание утечек и нарушения требований к обработке данных».

            Исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян заявила, что данные в соцсетях – это «специальный случай сбора персональных данных».

            Эксперт отмечает, что школа не является учреждением, которое имеет право собирать информацию про социальные сети, накапливать ее без согласия.

            Однако согласие могут дать законные представители ребенка, но «другое дело, насколько это согласие добровольное»: «Если родителей вынуждают под угрозой проблем для ребенка, то, безусловно, это действие незаконное».

            «Я лично, как родитель, категорически против любого сбора и хранения таких данных. Это покушение на персональное пространство ученика», – подчеркнула Авакян.

            По словам юриста Романа Янковского, если школа собирает подобную информацию, то она может ее хранить только при условии соблюдения законодательства о персональных данных, объяснять, зачем она ее собирает, и не хранить ее неоправданно долго.

            Соучредитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что родители при поступлении ребенка в школу уже дают согласие на обработку его персональных данных: «Единственный вариант, который, как мне известно, раньше касался вмешательства в частную жизнь учеников, – это хождения учителей по родительским домам: учителей обязывают ходить по домам и записывать сведения о детях. Вот по этому поводу бывают конфликты с учителями».

            Эксперт указывает, что «гораздо хуже» обстоит ситуация с персональными данными учителей: «Самая главная информация об учителе – это информация о том, где и как он работал. Я говорю о той самой «черной метке», которая до сих пор существует в Москве, доступ к которой имеют все директора школ: это нарушение, связанное именно с персональными данными».

            Ранее в Госдуме предложили огромные штрафы за нарушения с персональными данными.


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