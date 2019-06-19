Украинцы обвинили Зеленского в сексизме

В украинских соцсетях запустили флешмоб после слов президента страны Владимира Зеленского о том, что красивые украинские женщины – это «туристический бренд».

Пользователи социальных сетей высказывают свое негодование и напоминают президенту, что украинские девушки являются активной частью общества, работают, учатся и воспитывают детей. Под гневными записями украинцы ставят хештеги «Я не бренд», «Я не туристический бренд» и «Сам ты туристический бренд».

Заявление Зеленского пользователи считают проявлением сексизма и требуют публичных извинений.

К обвинениям присоединилась и первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. На странице в Facebook она назвала заявление главы государства о женщинах «неприличной и отвратительной штангой».

«Я присоединюсь к заявлению МФО «Равные возможности» на счет недопустимости примитивных реплик об украинских женщинах как о туристическом бренде. Шутки в стиле 95 квартала должны остаться в прошлом, это не уровень президента», – написала она.

В понедельник Зеленский в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что женщины «остаются нашим украинским брендом».

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