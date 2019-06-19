Анестезиолог пояснил воспоминания Алибасова о коме и быках

Анестезиолог-реаниматолог лечебно-диагностического центра Министерства обороны Виталий Курноскин объяснил газете ВЗГЛЯД, что означает выражение Бари Алибасова «гнали быков», которое продюсер употребил в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1», описывая свое пребывание в коме.

В состоянии медикаментозного сна у человека могут возникать воспоминания, хранящиеся глубоко в подсознании, считает врач.

«Алибасов ведь из Казахстана, возможно, у него всплыли воспоминания детства – картины степи, которые он видел, будучи маленьким», – полагает собеседник.

Курноскин пояснил, что состояние комы имеет несколько стадий: глубокая, средняя и более поверхностная. «Когда человек начинает выходить на поверхностный уровень, то такая реакция мозга вполне возможна», – заметил врач.

Отвечая на вопрос о том, может ли словосочетание «гнать быков» являться жаргонным выражением, которым продюсер описал, например, проведение процедур медперсоналом, Курноскин ответил отрицательно.

«Насколько мне известно, Алибасов человек воспитанный, и вряд ли он пользовался бы жаргоном для описания такой ситуации», – полагает врач.

Комментируя слова Алибасова о том, что он все время был связан и ему не давали повернуться, врач объяснил, что для безопасности пациентов, находящихся в медикаментозном сне, действительно используется мягкая фиксация.

«Пациентов пристегивают к кровати специальными медицинскими ремнями из матерчатой ткани. Это вынужденная мера – когда они начинают выходить из комы, то выдирают у себя все, что есть: и капельницы с лекарством, и катетеры», – рассказал анестезиолог.

Врач убежден, что медики зафиксировали Алибасова правильно. «Я уверен, что привязали его так, как нужно, а все остальное – это его личные ощущения. Когда тело долго находится в одном положении, ощущение связанности может возникать», – пояснил медик.

Напомним, продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления Андрею Малахову на телеканале «Россия 1». Описывая свое пребывание в коме, Алибасов сказал: «Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит».

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Директор группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов во время беседы «еще не пришел в себя» и давал интервью, находясь под воздействием седативных препаратов.

Как ранеесообщала газета ВЗГЛЯД, Алибасова, отравившегося жидкостью для прочистки труб, выписали из больницы.