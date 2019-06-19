Синоптики обещали москвичам жару

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 30 градусов тепла, оранжевый уровень опасности сохранится в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.

Днем в Москве и области ветер переменных направлений 3–8 м/с, передает ТАСС.

В ночь на 20 июня температура воздуха в Москве опустится до 13 градусов, в Подмосковье – до 10 градусов тепла.

Атмосферное давление – 749 мм ртутного столба.