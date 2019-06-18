Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических веществ, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Москалькова сказала, что очень важен пересмотр списка наркотических и психотропных веществ, чтобы в нем не оказались продукты типа пищевого мака, передает РИА «Новости».

«Сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые, на мой взгляд, не являются общественно опасными. Это продавцы, руководители фирм, продававшие пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что в нем есть соломка, он не очищен. Они продают каждому понемногу, но в целом за день получается большой объем продажи этого мака. Привлекали и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания», – сказала омбудсмен.

Она считает, что в уголовной практике главным критерием может быть лишь общественная опасность деяния.

«Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован», – добавила Москалькова.

По ее словам, в статью 228 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжают вносить изменения. Омбудсмен призвала к компромиссу: наркодельцы и сбытчики наркотиков не должны уходить от ответственности, а невиновные граждане не должны страдать.

Ранее в МВД заявили, что ведомство будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств.