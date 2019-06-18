Кремль заявил об отслеживании ситуации вокруг границы Дагестана и Чечни

В Кремле внимательно следят за ситуацией по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией, «в администрации (президента) есть рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов по взаимодействию регионов», все вопросы тщательно отслеживаются, передает РИА «Новости».

При этом Кремль не намерен вмешиваться в решение данных вопросов.

Пресс-секретарь президента напомнил, что ранее по ситуации с границей Чечни и Дагестана было принято решение об отсрочке. Песков также не стал комментировать сообщения СМИ о реакции главы Чечни Рамзана Кадырова на обострение ситуации по этому вопросу.

Ситуация с установлением административной границы между Дагестаном и Чечней обострилась несколько дней назад: правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель «Чеченская Республика – Шелковской район».

Это вызвало резонанс среди местных жителей, власти двух республик урегулировали ситуацию.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал «отнестись с пониманием» к реакции жителей, которые восприняли это «как наступление на территориальные интересы».

Подчеркивалось, что вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров позднее заявил, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.

Напомним, в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками, а 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.

В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы планируется выполнить до 15 декабря.

Вопрос был обсужден с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами России: Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.