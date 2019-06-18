МИД Германии заявил о поддержке Зеленского

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о желании поддержать Зеленского в антикоррупционной борьбе и в разрешении конфликта на востоке Украины.

Накануне приезда в Берлин с первым официальным визитом нового президента Украины Хайко Маас отметил, что Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, чтобы «исполнились надежды украинцев»: «Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир», передает Deutsche Welle.

Глава МИДа добавил, что Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению Минских соглашений, которые являются «планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины». «Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат», – уточнил он.

Напомним, 18 июня Зеленский впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе – переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Ранее Владимир Зеленский совершил свой первый визит в качестве президента в Брюссель, после чего назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой».