Синоптики предупредили москвичей о грозе

Во вторник, 18 июня, в столичном регионе будет переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах ожидается гроза, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве во вторник будет 25-27 градусов, по области – 22-27 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.