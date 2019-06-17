Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение сбора и переработки мусора

В России ввели штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

«Главу 6 (КоАП) дополнить статьей 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», – говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации законе, который подписан президентом России Владимиром Путиным.

За нарушения физические лица будут оштрафованы в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а юридические – от 250 до 350 тыс. рублей, пишет RT.

Отмечается, что при нарушениях, касающихся отходов животноводства, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.

Ранее эксперт прокомментировал легализацию мусорных полигонов без лицензий.