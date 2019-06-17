Литовских националистов возмутила советская символика в Лондоне

Литовские консерваторы-националисты попросили немецкого производителя одежды убрать из продажи майки с символикой СССР в Лондоне, пишут СМИ.

Обращение к производителю было составлено главой партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО ХДЛ) Габриэлюсом Ландсбергисом и зампредом партии Радвиллом Моркунайте-Минкуленене, передает «Sputnik Литва».

Консерваторы сообщили, что в витрине лондонского магазина Adidas есть красная спортивная форма с советской символикой и надписью «СССР».

Они отметили, что некоторые европейские страны запретили использование советских и нацистских символов. Они попросили Adidas гарантировать, что продукция с советскими символами будет удалена из магазинов.

В 2018 году министерство иностранных дел Литвы пожаловалось, что немецкий концерн Adidas выпустил одежду с надписью USSR.