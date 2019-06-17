Голунов рассказал о ведшейся за ним с апреля слежке

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал, что его друзья еще в апреле заметили человека, который вел за ним слежку. В то время корреспондент работал над новой статьей про похоронный бизнес.

«Мы шли с моими коллегами, и они обратили внимание, что за нами по такому путаному маршруту идет человек. К сожалению, это заметили они. И это моя самая большая ошибка. Я потом был внимателен, но тоже ничего не замечал. Не замечал какой-то слежки. Но сейчас я знаю, в тот момент уже велось оперативное наблюдение. И, вероятно, мои друзья не ошиблись», - заявил Голунов в интервью RT.

По его словам, это произошло в конце апреля после вечеринки, посвященной 20-летию журнала Forbes, где когда-то работал Голунов.

«Мы шли от клуба Soho Rooms, где проводилось мероприятие, до станции МЦК «Лужники» по этим каким-то путаным переулкам и аллеям. И все это время за нами шел человек, который даже сел с нами в поезд. Но потом, после того как мы это стали обсуждать, он куда-то дематериализовался», – отметил журналист.

Он добавил, что с февраля начал собирать факты для новой статьи про похоронный бизнес, но «вплотную занялся текстом про эту ритуальную историю» в мае.

Голунов также сообщил, что в настоящее время носит кепку и очки, чтобы его перестали узнавать на улице. «Пришлось купить у дворника-таджика кепку за 500 рублей, надеть защитные очки, и тут стало все спокойно. Потому что когда оказываешься в каком-то дружественном месте, и там тебя узнают, то кажется, что ок. Но, когда ты просто стоишь на улице и куришь, и к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели», – это вызывает немножко такое удивление», – сказал Голунов.

Он рассказал, что до сих пор не осознал масштаб случившегося, однако постарается помочь нуждающимся людям.

«Если я в этом чем-то могу помочь, если кому-то будет важна моя позиция, моё мнение по этому поводу, я с абсолютной радостью готов делиться им, делиться какими-то своими соображениями. Если я чем-то могу быть полезен – я буду это делать. Просто так бежать и говорить: я тот самый Иван Голунов, давайте я вас отведу в новый мир, – это совсем не про меня. Меня бы кто-нибудь отвёл в метро и все было бы хорошо», – заключил Голунов.

Ранее Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

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