Севастопольские силачи установили рекорд России

Севастопольские спортсмены в ходе «Евразийских игр» подняли вдвоем конструкцию весом в 815 килограммов, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ходе проходящих в Севастополе «Евразийских игр» севастопольские спортсмены установили абсолютный рекорд России. Упражнение организаторы назвали «севастопольская тяга». Рекорд установили двое спортсменов, в паре подняв конструкцию весом 815 килограммов», – говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

В соревнованиях приняли участие восемь команд по два спортсмена из шести стран мира – России, Китая, Латвии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.