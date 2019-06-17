Алла Пугачева купила место на кладбище

Певица Алла Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище, сообщили в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Скульпторы уже работают над созданием эскизов и предлагают Пугачевой варианты фамильного склепа, на котором будет размещен герб или вензель, как на ее доме, сообщает НТВ.

В программе также рассказали, что Иосиф Кобзон купил участок на Востряковском кладбище, еще не зная, что ему предстоит бороться с тяжелым недугом. Певец выбрал это место, потому что там похоронена его мать.

Напомним, брат Аллы Пугачевой умер в 2011 году.