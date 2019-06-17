Трамп выгнал помощника из-за кашля

Президент США Дональд Трамп выставил исполняющего обязанности начальника аппарата Белого дома Мика Малвейни из Овального кабинета, так как тот кашлял во время его интервью, сообщают американские СМИ.

Трампу во время интервью телеканалу ABC задали вопрос о его налоговой декларации, и за кадром кто-то начал кашлять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять», – цитирует американского лидера канал.

Телеведущий ABC Джордж Стефанопулос сообщил, что речь идет о Малвейни.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп якобы выругался в адрес Малвейни нецензурными словами во время встречи с лидерами Конгресса в Белом доме.

Ранее Малвейни возглавлял административно-бюджетное управление Белого дома.