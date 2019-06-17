Минобороны показало видео полетов Су-27 и Су-30 на малых высотах

Министерство обороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.

«Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения», – сказано в комментарии к видео на YouTube-канале Минобороны.

Уточняется, что во время полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 были отработаны элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Ранее сообщалось, что «низкие полеты истребителей» напугали дачников в Карелии.