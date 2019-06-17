Синоптики рассказали о погоде в Москве

В понедельник, 17 июня, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов, по области – 21-26 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.