Объявлен победитель «Кинотавра»

Гран-при 30-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» Бориса Акопова, торжественная церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в Зимнем театре Сочи.

Решение принимало жюри во главе с Константином Хабенским. Картина «Бык» рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Герой фильма – Александр Быков – зарабатывает деньги любыми способами. В главных ролях – Юрий Борисов и Стася Милославская, передает ТАСС.

Лучшими актерами признаны Виктория Толстоганова и Александр Кузнецов.

Толстоганова получила приз за работу в фильме Оксаны Карас «Выше неба», Кузнецов сыграл в фильме «Большая поэзия».

Лучшим режиссером признан Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия».