Мэй поделилась планами после отставки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после ухода со своего поста собирается чаще смотреть крикет, больше гулять со своим мужем и готовить. Об этом она заявила в эфире телеканала Sky News.

«У меня, возможно, будет немного больше времени, чтобы заниматься чем-то, кроме политики», – передает ее слова РИА «Новости».

Она призналась, что Brexit забирал огромную часть ее сил, но теперь она хочет заняться чем-то другим: «гулять с мужем, готовить».

«И, я думаю, у меня будет больше времени, чтобы смотреть крикет», – добавила она.

Напомним, Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на процессе Brexit.