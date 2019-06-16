Над ЛНР сбили украинский беспилотник

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков, который вел разведку в районе поселка Голубовский, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Сегодня нашими военнослужащими на попаснянском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата. В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа «Фантом», – передает слова Филипоненко ТАСС.

В конце мая ополченцы ЛНР отбили атаку украинской ДРГ.