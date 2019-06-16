Германия поставит странам-участницам конфликта в Йемене оружие на 1 млрд евро

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16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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США намерены жестко управлять Британией

Майк Помпео полагает, что может влиять на избрание британского премьераФото: Hannah McKay/Reuters
Вот уже несколько дней британские политики обсуждают нанесенное им невиданное оскорбление. Госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что намерен противодействовать возможному избранию на пост премьера Британии лидера одной из ведущих британских партий. В какие еще выборы и каким образом вмешивались в последние годы Соединенные Штаты? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            Германия поставит странам-участницам конфликта в Йемене оружие на 1 млрд евро

            16 июня 2019, 11:55

            Текст: Алина Назарова

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            Правительство Германии с начала года одобрило поставки оружия на сумму более 1 млрд евро альянсу, который под руководством Саудовской Аравии участвует в военных действиях в Йемене.

            Несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), только с 1 января по 5 июня было утверждено 13 экспортных поставок на 801,8 млн евро Египту и 43 поставки на 206,1 млн евро в ОАЭ. Такие данные содержатся в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии «Союз 90/зеленые».

            Кроме того, сообщает Deutsche Welle, правительство Германии одобрило две сделки с Саудовской Аравией, хотя с ноября 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия. В данном случае речь идет о поставке специальных внедорожников на 831 тыс. евро, о чем сообщил представитель министерства экономики Германии Ульрих Нусбаум.

            Всего были одобрены 122 поставки оборонных товаров общей суммой в 1,1 млрд евро для восьми стран.

            Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне правительственных сил выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Война спровоцировала крупнейший гуманитарный кризис в самой бедной стране на Аравийском полуострове. 


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