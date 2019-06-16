Германия поставит странам-участницам конфликта в Йемене оружие на 1 млрд евро

Правительство Германии с начала года одобрило поставки оружия на сумму более 1 млрд евро альянсу, который под руководством Саудовской Аравии участвует в военных действиях в Йемене.

Несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), только с 1 января по 5 июня было утверждено 13 экспортных поставок на 801,8 млн евро Египту и 43 поставки на 206,1 млн евро в ОАЭ. Такие данные содержатся в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии «Союз 90/зеленые».

Кроме того, сообщает Deutsche Welle, правительство Германии одобрило две сделки с Саудовской Аравией, хотя с ноября 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия. В данном случае речь идет о поставке специальных внедорожников на 831 тыс. евро, о чем сообщил представитель министерства экономики Германии Ульрих Нусбаум.

Всего были одобрены 122 поставки оборонных товаров общей суммой в 1,1 млрд евро для восьми стран.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне правительственных сил выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Война спровоцировала крупнейший гуманитарный кризис в самой бедной стране на Аравийском полуострове.