Синоптики рассказали о погоде в Москве

В воскресенье, 16 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве в воскресенье будет 22-24 градуса тепла, по области воздух прогреется до 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.