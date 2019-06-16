Сирийские войска отбили стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама, сообщил новостной портал Al-Masdar.

По данным издания, войскам удалось разгромить банды террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Кроме того, освобожден населенный пункт Эль-Джебин, восстановлен контроль над шоссе между городами Мхарде и Сукейлабия, передает ТАСС.

7 июня высоты Телль-Мильх, господствующие над местностью к северо-западу от провинциального центра Хама в 220 километрах от Дамаска, уже переходили под контроль сирийских правительственных сил, однако несколько дней спустя под натиском боевиков им пришлось оставить свои позиции.

В мае бойцы сирийской армии провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо.